Продажи люксовых авто в России в августе выросли на 31%

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Москва, 11 октября. По итогам августа 2017 года объем рынка люксовых автомобилей в России вырос на 31% по сравнению с прошлогодними показателями.

По информации аналитического агентства «Автостат», более 40% люксовых автомобилей приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. В августе эту модель приобрели 49 россиян. На втором месте по популярности оказались автомобили Maserati, на третье месте — Bentley. В последний месяц лета также были куплены модели Rolls-Royce, Ferrari и Aston Martin.

Отмечается, что 60% объема российского рынка люксовых авто пришлась на Москву и Подмосковье. Там в общей сложности было куплено 75 моделей. Жители Петербурга купили 16 люксовых авто. В Нижнем Новгороде приобрели еще три машины.