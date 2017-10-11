Стало известно, когда станут доступны космические похороны

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Лондон, 11 октября. В ноябре текущего года пройдут первые «космические похороны» человека, прах которого развеют на высоте 34 километров над поверхностью планеты. Об этом сообщает британская фирма Ascension Flights.

Отмечается, что такая услуга стоит примерно 795 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей). Британская компания займется организацией доставки урны с прахом в космос.

Ascension Flights is launching a funeral service offering the opportunity to scatter ashes in space.Would you like your ashes sent to space? pic.twitter.com/1iwo4UWfUJ — Expresso Show (@expressoshow) October 10, 2017

Сообщается, что первые космические похороны запланированы на ноябрь текущего года.

Ранее компания провела испытания урны с умершими домашними питомцами. В результате испытания прошли удачно.

Кроме того, в компании добавили, что вся церемония будет записана на видео, а затем ролик передадут родственникам.