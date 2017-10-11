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Технологии
Стало известно, когда станут доступны космические похороны
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    Стало известно, когда станут доступны космические похороны

    16:12  11 Октября 2017
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    Стало известно, когда станут доступны космические похороны

    Лондон, 11 октября. В ноябре текущего года пройдут первые «космические похороны» человека, прах которого развеют на высоте 34 километров над поверхностью планеты. Об этом сообщает британская фирма Ascension Flights. 

    Отмечается, что такая услуга стоит примерно 795 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей). Британская компания займется организацией доставки урны с прахом в космос. 

    Сообщается, что первые космические похороны запланированы на ноябрь текущего года.

    Ранее компания провела испытания урны с умершими домашними питомцами. В результате испытания прошли удачно.

    Кроме того, в компании добавили, что вся церемония будет записана на видео, а затем ролик передадут родственникам. 

    Автор: Дана Балан
    #космос #похороны #технологии #прах
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