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Откровенные фото жены нового главы Ивановской области выложили в Сеть
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    Откровенные фото жены нового главы Ивановской области выложили в Сеть

    16:09  11 Октября 2017
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    Откровенные фото жены нового главы Ивановской области выложили в Сеть

    Москва, 11 октября. Пользователи Сети горячо обсуждаются откровенные фотографии жены нового главы Ивановской области Станислава Воскресенского — Светланы Дрыги. В 2005 году актриса Светлана Дрыга приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim, передает «Ридус».

    Кадры 12-летней давности были опубликованы в анонимном telegram-канале «Футляр от виолончели» с подписью: «Жена нового губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского».

    Светлана Дрыга начала свою карьеру с работы на пивзаводе в городе Аксай Ростовской области. Но вскоре девушка вытащила счастливый билет и попала через конкурс агентства «Модус Вивендис» в модельный бизнес.

    Ей удалось принять участие в четырех рекламных кампаниях брендов «Bosch», «Tervolina», «Дикая Орхидея», а также в четырех рекламных кампаниях фирмы «Samsung». Именно ее жизненная история легла в основу фильма Андрея Кончаловского «Глянец».

    Кроме того, Светлана Дрыга известна своими ролями в таких фильмах, как «Елки-2», «1812: Уланская баллада», «Митинг», «С чего начинается Родина», «Эс как доллар, точка, джи».

    Автор: Алексей Громов
    #ивановская область #воскресенский #дрыга
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