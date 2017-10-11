Откровенные фото жены нового главы Ивановской области выложили в Сеть

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Москва, 11 октября. Пользователи Сети горячо обсуждаются откровенные фотографии жены нового главы Ивановской области Станислава Воскресенского — Светланы Дрыги. В 2005 году актриса Светлана Дрыга приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim, передает «Ридус».

Кадры 12-летней давности были опубликованы в анонимном telegram-канале «Футляр от виолончели» с подписью: «Жена нового губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского».

Светлана Дрыга начала свою карьеру с работы на пивзаводе в городе Аксай Ростовской области. Но вскоре девушка вытащила счастливый билет и попала через конкурс агентства «Модус Вивендис» в модельный бизнес.

Ей удалось принять участие в четырех рекламных кампаниях брендов «Bosch», «Tervolina», «Дикая Орхидея», а также в четырех рекламных кампаниях фирмы «Samsung». Именно ее жизненная история легла в основу фильма Андрея Кончаловского «Глянец».

Кроме того, Светлана Дрыга известна своими ролями в таких фильмах, как «Елки-2», «1812: Уланская баллада», «Митинг», «С чего начинается Родина», «Эс как доллар, точка, джи».