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Общество
РКН предупреждает: почему важно беречь персональные данные с детства
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    РКН предупреждает: почему важно беречь персональные данные с детства

    16:17  11 Октября 2017
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    РКН предупреждает: почему так важно беречь персональные данные с детства

    Роскомнадзор в понедельник, 9 октября, разместил в социальных сетях видеоролик, который призван напомнить, что с малого возраста необходимо воспитывать правила информационной безопасности в Интернете. О том, почему необходимо соблюдать правила поведения в Интернете и беречь свои персональные данные, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Роскомнадзор на страже

    В пятиминутном видеоролике «Дети. Защита персональных данных» школьники рассказывают о правилах поведения в Интернете, о том, как они понимают термин «персональные данные», о том, что знают о безопасности в Сети.

    «Этим роликом мы хотим вновь привлечь внимание к теме безопасности персональных данных. «Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства», — сообщает регулятор.

    Заметим, что это не первый видеоролик РКН о защите персональных данных. Еще в сентябре ведомство опубликовало короткометражный мультфильм о вреде, который может последовать за неосторожной публикацией своих данных в Интернете.

         

    В этом мультфильме ребенок сообщает в социальных сетях, что улетает на море с родителями на 14 дней и отмечает свое географическое положение. Злоумышленник замечает это сообщение, а затем грабит опустевшую квартиру.

    «Берегите свои персональные данные», — призывает РКН.

    Важный и актуальный вопрос

    Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что видеоролик вызвал определенный резонанс, так как был направлен в первую очередь на детей. Кто-то счел ролик абсурдным и неуместным. Кого-то он испугал, кто-то подумал, что это подготовка к ограничению Интернета. Однако все эти оценки далеки от истины, подчеркнула эксперт.

    «Для публикации подобных обращений РКН есть весомые причины. Во-первых, увеличение числа мошенников и недобросовестных лиц в Сети. Во-вторых, возможность легкой утечки данных. В-третьих, неоднократно появлялась доказанная информация про «слив» данных разным структурам. В том числе западным. И это не страшилка, а, повторюсь, доказанный факт. И до детей подобную информацию нужно доносить. РКН создал вирусный ролик, который вызвал «хайп». Пусть обсуждают, пусть критикуют. Посредством этого информация разойдется по еще большей аудитории, а в вопросе распространения — это очень грамотный ход», — заключила Наталия Елисеева.

    РКН предупреждает: почему так важно беречь персональные данные с детства

    Аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН выразил уверенность, что РКН реализует очень важный проект, направленный на информирование несовершеннолетних. Более того, родителям дают понять, что им необходимо донести до своих чад простые и очевидные вещи: защита и сохранность персональных данных — очень серьезный вопрос.

    «Сегодня дети с раннего возраста пользуются Интернетом. Поэтому проект, запущенный Роскомнадзором, очень своевременен. Важно, чтобы к данной инициативе присоединились и другие ведомства, а также представители коммерческих структур. Особенно профильные, которые ведут свою работу в Интернете. То, что Apple и Microsoft не ведут ее в РФ, понятно, но возникает вопрос, почему наши, отечественные интернет-компании не ведут такую работу», — добавил Иван Аркатов.

    Эксперт отметил, что необходимо заботиться о безопасности детей на разных уровнях. Возможно, заметил Аркатов, министерству образования и науки РФ стоит ввести уроки или беседы по защите персональных данных и безопасности в Интернете в учебных заведениях.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #роскомнадзор #интернет #ркн
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