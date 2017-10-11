Похитителей владельца сети медицинских клиник задержали в Подмосковье

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Москва, 11 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех злоумышленников, которые подозреваются в похищении владельца сети медицинских клиник. Об этом сообщила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.

Согласно предварительной информации, переодетые в форму бойцов спецподразделения мужчины насильно посадили предпринимателя в иномарку и увезли в неизвестном направлении. Пленника удерживали в частном домовладении в Подмосковье, требуя за него выкуп в размере 15 миллионов рублей.

«Обнаружен и освобожден насильно удерживаемый пленник. Там же задержаны трое мужчин, двое из которых оказались в прошлом судимыми», — указано в заявлении ведомства.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в Москве также был задержан 35-летний организатор похищения.

Напомним, в конце октября в Подмосковье двух шестилетних девочек похитил их отец.