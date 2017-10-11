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Стало известно, как наказали журналистку «КП» за новость о смерти Хворостовского
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    Стало известно, как наказали журналистку «КП» за новость о смерти Хворостовского

    16:03  11 Октября 2017
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    Стало известно, как наказали журналистку «КП» за новость о смерти Хворостовского

    Москва, 11 октября. Журналистка «Комсомольской правды» Елена Бодуэн получила строгий выговор за новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского, она также принесла извинения семье артиста.

    В российском издании «Комсомольская правда» рассказали, что журналистка Елена Бодуэн получила выговор за непроверенное сообщение о смерти артиста. По словам шеф-редактора сайта газеты Олеси Носовой, автор публикации извинилась перед родственниками Хворостовского. Сама Бодуэн призналась, что впервые не проверила достоверность информации и чувствует себя виноватой.  

    «Хворостовский ЖИВ! Ох, мне, конечно, очень стыдно про это говорить, но это я виновата в распространении новости про Дмитрия Хворостовского и его якобы уход из жизни. Только моя вина»,  — написала сотрудница СМИ Facebook. 

    Сама редакция издания принесла официальные извинения оперному певцу, пишет РИА Новости. Напомним, что Дмитрий Хворостовский проходит терапию против онкологического заболевания. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #хворостовский
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