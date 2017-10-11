Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Турции

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Анкара, 11 октября. На нефтеперерабатывающем заводе в западной провинции Турции Измир прогремел взрыв. Четыре человека погибли, двое получили ранения.

Авария произошла сегодня днем на предприятии компании Tupras при проведении ремонтных работ в давно неиспользуемом хранилище нефти.

Специалисты выясняют причину произошедшего. Глава района Алиага, в котором находится предприятие, Байрам Йылмаз считает, что инцидент не мог произойти из-за вмешательства извне.

После взрыва на заводе начался пожар. На месте работают бригады пожарных и скорой помощи.