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Новости Сирии
Два взрыва прогремели возле здания полиции в сирийском Дамаске
Происшествия
Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Турции
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    Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Турции

    15:51  11 Октября 2017
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    Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Турции

    Анкара, 11 октября. На нефтеперерабатывающем заводе в западной провинции Турции Измир прогремел взрыв. Четыре человека погибли, двое получили ранения.

    Авария произошла сегодня днем на предприятии компании Tupras при проведении ремонтных работ в давно неиспользуемом хранилище нефти.

    Специалисты выясняют причину произошедшего. Глава района Алиага, в котором находится предприятие, Байрам Йылмаз считает, что инцидент не мог произойти из-за вмешательства извне.  

    После взрыва на заводе начался пожар. На месте работают бригады пожарных и скорой помощи.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #взрыв #турция #нефтепереработка
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