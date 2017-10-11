Мошенник из Омска похитил со счетов полиции миллионы «бога Кузи»

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Москва, 11 октября. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск афериста, который смог по фальшивым документам получить 215 млн рублей. Эти деньги находились на хранении в полиции, как вещественное доказательство.

Стало известно, что 59-летний мужчина изготовил поддельные документы и заявил, что он владелец изъятых миллионов, сообщает РИА Новости. Химкинский суд постановил вернуть средства. По данному решению в Управлении ФССП по Московской области деньги были списаны со счета хранилища МВД Москвы в Сбербанке. Аферист успел сбежать, его разыскивает полиция. Огромная сумма была изъята в качестве вещдока по делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя».

Мужчина обвиняется в организации тоталитарной секты и мошенничестве, сообщает Ura.ru.