Российская короткометражка о жертвах Холокоста будет бороться за «Оскар»

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Москва, 11 октября. Российская короткометражка «Скрипка» будет бороться за престижную премию «Оскар», рассказал продюсер ленты Егор Одинцов.

«Представители Американской академии кинематографических искусств и наук подтвердили, что лента квалифицирована и поборется за премию как лучший игровой короткометражный фильм», — цитирует слова Одинцова ТАСС.

Фильм режиссера Константина Фама является третьей частью «Киноальманаха «Свидетели», посвященного памяти жертв Холокоста.

В новелле «Скрипка» рассказывается об удивительном инструменте, который прошел через все ужасы войны. История скрипки начинается в начале XX века в скрипичной мастерской и заканчивается концертом у Стены плача.

Первая часть киноальманаха «Туфельки» вышла в 2012 году и стала победителем множества российских и международных кинофестивалей. Вторая часть, получившая название «Брут», рассказывает о трагедии глазами немецкой овчарки Брут.