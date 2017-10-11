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Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Весь мир
САА при поддержке ВКС РФ взяли боевиков ИГИЛ в окружение в Дейр эз-Зоре
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    САА при поддержке ВКС РФ взяли боевиков ИГИЛ в окружение в Дейр эз-Зоре

    15:58  11 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ взяли боевиков ИГИЛ в окружение в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 11 октября. ВКС РФ поддержали наступательную операцию правительственных сил Сирии около города Дейр эз-Зор.

    Военные источники в Сирии сообщили, что сейчас боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) стремятся отстоять населенный пункт Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора и перебрасывают туда значительные силы. Этим воспользовалось командование Сирийской арабской армии.

    Отмечается, что САА при поддержке российской авиации зачистила от исламистов населенные пункты Мухаймида, Абу-Гхамина, Хувейдж Дияб и Зугайр Кабера, которые расположены в южном направлении от 10-километровой зоны от реки Евфрат. Это привело к тому, что подразделения «Халифата», остающиеся в городе Дейр эз-Зор, оказались в окружении, сообщает источник.

    САА при поддержке ВКС РФ взяли боевиков ИГИЛ в окружение в Дейр эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор
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