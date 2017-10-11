Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 170 боеприпасов

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Донецк, 11 октября. Украинская армия выпустила по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 172 снаряда и мины за минувшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ открывали огонь из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Согласно приведенным данным, на Донецком направлении украинские военные выпустили 54 мины калибра 82 мм и 71 мину калибра 120 мм, а также произвели 20 танковых выстрелов. На Мариупольском направлении ВСУ выпустили 27 мин калибра 82 мм, а также применили гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки погиб военнослужащий Донецкой народной республики.