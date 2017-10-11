Боевики ИГ и проамериканские курды заключили тайное соглашение в Ракке

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Ракка, 11 октября. Проамериканские «Сирийские демократические силы» договорились с исламистами о выводе боевиков из осажденного города Ракка.

Иранские СМИ сообщают со ссылкой на военные источники, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) установили тайное соглашение о беспрепятственном выводе игиловцев и членов их семей из города Ракка. Источник отмечает, что первая партия джихадистов уже покинула Ракку.

Ранее командование SDF заявило, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) установили контроль на 85-90 процентами города, однако эксперты считают, что курдам удалось зачистить от боевиков только 70 процентов населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.