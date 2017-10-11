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Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Весь мир
Боевики ИГ и проамериканские курды заключили тайное соглашение в Ракке
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    Боевики ИГ и проамериканские курды заключили тайное соглашение в Ракке

    15:38  11 Октября 2017
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    Боевики ИГ и проамериканские курды заключили тайное соглашение в Ракке

    Ракка, 11 октября. Проамериканские «Сирийские демократические силы» договорились с исламистами о выводе боевиков из осажденного города Ракка.

    Иранские СМИ сообщают со ссылкой на военные источники, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) установили тайное соглашение о беспрепятственном выводе игиловцев и членов их семей из города Ракка. Источник отмечает, что первая партия джихадистов уже покинула Ракку.

    Ранее командование SDF заявило, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) установили контроль на 85-90 процентами города, однако эксперты считают, что курдам удалось зачистить от боевиков только 70 процентов населенного пункта.

    Боевики ИГ и проамериканские курды заключили тайное соглашение в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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