Правящие элиты Запада в кулуарах признают, что Крым вернулся в состав России — эксперт

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Президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление чешского коллеги о Крыме.

«Я решительно отвергаю заявления тех, кто говорит о Крыме как о fait accompli (завершенном деле)», — заявил Порошенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Украине подумать над получением материальной компенсации за потерю части территории. По мнению политика, это может быть как денежная выплата, так и поставка российских энергетических ресурсов. Также Земан считает, что попытки вернуть Крым могут закончиться «европейской войной».

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что официальный Киев признает выход Крыма из состава государства и воссоединение его с Россией только в том случае, если этот факт получит международное признание.

«Сербия тоже не хотела бы признавать международный статус Косово, но власти Сербии не знают, как выйти из этой ситуации. Отсюда вытекает очень невнятная позиция Вучича (Александр, президент Сербии — прим. ФАН), который говорит, что необходимо открыть национальную дискуссию по этому вопросу. Признать Косово, но с определенными оговорками. Но может ли Сербия повлиять на национальный статус? Нет, не может, поэтому Вучич и пытается юлить. Точно такая же ситуация складывается вокруг Крыма и Украины. Если международные институты признают Крым как часть России или как специфическую часть России, что с международно-правовой точки зрения, возможно, и не имеет никакого значения, то украинское руководство будет вынуждено согласиться и считать, что это свершившийся факт», — заключил Брутер.

По мнению политического аналитика, чтобы Запад признал Крым частью России, другим странам необходимо перестать использовать украинский кризис в качестве средства для сдерживания России. Для этого государствам придется полностью переосмыслить отношения друг с другом и перестать воспринимать РФ как потенциального противника. Владимир Брутер считает, что для Запада сотрудничество с Россией было бы даже более выгодным, чем для России.

«Если Запад поймет важность сотрудничества с Россией, то те темы, которые сегодня кажутся закрытыми, будут открыты для обсуждения», — заключил Владимир Брутер.

Политолог Андрей Ваджра в комменарии для ФАН высказала мнение, что в ближайшее время позиция Запада по крымскому вопросу не изменится.

«Позиция Запада по крымскому вопросу может поменяться в случае смены режима на Украине. Порошенко никогда не признает Крым российской территорией. Правящие элиты Запада неофициально, в кулуарах, признают, что Крым вернулся в состав России. Президент Чехии озвучил неофициальное мнение европейских стран. Как недавно признали немецкие аналитики, от санкций Европа пострадала сильнее, чем причинила ущерба России. Для Европы это очень болезненный вопрос, и они ищут пути его решения», — считает Ваджра.

Как сообщает Газета.ru, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что единственный выход для Украины в данной ситуации — «признать объективную реальность и за счет взаимовыгодного сотрудничества с Россией в будущем иметь какие-то бонусы именно от такого сотрудничества».