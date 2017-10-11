Боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

В Избранное

Донецк, 11 октября. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Соответствующую информацию приводит Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«При защите республики погиб один военнослужащий ВС ДНР, один получил ранение», — отметил он.

Напомним, ранее трое украинских военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения в результате боестолкновения между подразделениями ВСУ в районе Мариуполя.