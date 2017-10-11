Силуанов: Предложения по госрегулированию криптовалют подготовят до конца года

В Избранное

Москва, 11 октября. Базовые позиции по регулированию криптовалют в РФ могут быть выработаны уже до конца 2017 года. Об этом рассказал в среду министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Законодательные инициативы подготовят Минфин и Банк России.

«Думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы можем определить и, соответственно, такой рамочный закон сделать. Но потом, безусловно, он должен будет дорабатываться и уточняться», — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что использование криптовалют несет серьезные риски. Однако внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности для страны.

Поэтому было принято решение о том, что эмиссия и обращение криптовалют в России должны находиться под госконтролем.