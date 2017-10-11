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Силуанов: Предложения по госрегулированию криптовалют подготовят до конца года
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    Силуанов: Предложения по госрегулированию криптовалют подготовят до конца года

    15:42  11 Октября 2017
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    Силуанов: Предложения по госрегулированию криптовалют подготовят до конца года

    Москва, 11 октября. Базовые позиции по регулированию криптовалют в РФ могут быть выработаны уже до конца 2017 года. Об этом рассказал в среду министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

    Законодательные инициативы подготовят Минфин и Банк России.

    «Думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы можем определить и, соответственно, такой рамочный закон сделать. Но потом, безусловно, он должен будет дорабатываться и уточняться», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что использование криптовалют несет серьезные риски. Однако внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности для страны.

    Поэтому было принято решение о том, что эмиссия и обращение криптовалют в России должны находиться под госконтролем.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #криптовалюты
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