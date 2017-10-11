Ученые обнаружили гигантскую загадочную дыру в Антарктиде размером с Ленобласть

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Москва, 11 октября. В морской части ледяного щита Антарктиды возникла дыра размером с Ленинградскую область. Об этом сообщили ученые Торонтского университета в Канаде в интервью изданию Motherboard.

Канадский физик и исследователь Кент Мурр заявил, что в Антарктиде появилась огромная и необъяснимая полынья, его площадь превышает 82 тысячи квадратных километров. Он также добавил, что крупные полыньи наблюдались и раньше, однако они всегда располагались недалеко от границы льда и моря. Новое образование находится в сотнях километров от этой границы. По его словам, полынья была обнаружена в сентябре 2017 года в районе Моря Уэддела. В настоящее время исследователи не могут сказать, какие процессы привели к ее возникновению.

Мурр подчеркнул, что значительные изменения в ледовом слое океана могут привести к необратимым изменениям климата, а также значительно увеличить темп роста температуры Мирового океана и атмосферы Земли.