Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Технологии
Ученые обнаружили гигантскую загадочную дыру в Антарктиде размером с Ленобласть
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые обнаружили гигантскую загадочную дыру в Антарктиде размером с Ленобласть

    15:31  11 Октября 2017
    1698

    Ученые обнаружили гигантскую загадочную дыру в Антарктиде размером с Ленобласть

    Москва, 11 октября. В морской части ледяного щита Антарктиды возникла дыра размером с Ленинградскую область. Об этом сообщили ученые Торонтского университета в Канаде в интервью изданию Motherboard.

    Канадский физик и исследователь Кент Мурр заявил, что в Антарктиде появилась огромная и необъяснимая полынья, его площадь превышает 82 тысячи квадратных километров. Он также добавил, что крупные полыньи наблюдались и раньше, однако они всегда располагались недалеко от границы льда и моря. Новое образование находится в сотнях километров от этой границы. По его словам, полынья была обнаружена в сентябре 2017 года в районе Моря Уэддела. В настоящее время исследователи не могут сказать, какие процессы привели к ее возникновению.

    Мурр подчеркнул, что значительные изменения в ледовом слое океана могут привести к необратимым изменениям климата, а также значительно увеличить темп роста температуры Мирового океана и атмосферы Земли.

    Автор: Алексей Громов
    #ученые #антарктида #полынья
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23638

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6112

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53498

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93749

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108684
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        10945
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1181
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1927
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        5263