Порошенко заявил о готовности провести новый референдум по статусу Крыма

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Страсбург, 11 октября. Украинский президент Петр Порошенко на заседании ПАСЕ заявил о готовности Киева провести новый референдум по вопросу о статусе Крыма, но после восстановления суверенитета над этим регионом.

На заседании в ПАСЕ 11 октября президент Украины Петр Порошенко прокомментировал вопрос о статусе Крыма, отметив, что он «готов ко всему».

«Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской Конституции», — сказал Порошенко.

Украинский президент также пояснил условия, при которых допускается проведение народного голосования.

«В нашей конституции референдум предусматривается на местном уровне и на общегосударственном, и территориальная целостность, и суверенитет, это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается», — сказал Порошенко.

Однако для реализации референдума необходимо восстановить суверенитет над регионом. После этого, подчеркнул украинский президент, возможны любые демократические процессы согласно действующему законодательству.

Таким образом он ответил на вопрос британского парламентария Джилиан Черил о проведении нового референдума на полуострове. Напомним, что Крым вошел в состав РФ по результатам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство жителей высказались за то, чтобы полустров стал российским регионом. Киев не признает статус Крыма и регулярно делает антироссийские заявления. В Москве считают вопрос со статусом полуострова окончательно закрытым.