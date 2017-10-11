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Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Весь мир
Ирак: в городе Синджар впервые за три года открылись школы
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    Ирак: в городе Синджар впервые за три года открылись школы

    15:22  11 Октября 2017
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    Ирак: в городе Синджар впервые за три года открылись школы

    Синджар, 11 октября. Впервые после освобождения Синджара от боевиков «Исламского государства»1 в городе открылись школы.

    Руководитель управления образования Синджара Хусейн Хадир заявил, что ранее открытие школ было задержано властями района из-за небольшого количества местных жителей, которые вернулись в населенный пункт после его освобождения. Сейчас в городе открылись две школы, еще 15 образовательных учреждений работают в соседнем округе Синун.

    Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали езидский район Синджар, который расположен на севере Ирака, в августе 2014 года. Исламисты убили тысячи мужчин и похитили женщин и детей. Район был освобожден курдскими силами пешмерга только через 15 месяцев.

    Ирак: в городе Синджар впервые за три года открылись школы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #курды #ирак #езиды #синджар
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