Ирак: в городе Синджар впервые за три года открылись школы

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Синджар, 11 октября. Впервые после освобождения Синджара от боевиков «Исламского государства»1 в городе открылись школы.

Руководитель управления образования Синджара Хусейн Хадир заявил, что ранее открытие школ было задержано властями района из-за небольшого количества местных жителей, которые вернулись в населенный пункт после его освобождения. Сейчас в городе открылись две школы, еще 15 образовательных учреждений работают в соседнем округе Синун.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали езидский район Синджар, который расположен на севере Ирака, в августе 2014 года. Исламисты убили тысячи мужчин и похитили женщин и детей. Район был освобожден курдскими силами пешмерга только через 15 месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.