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Подавляющее большинство россиян считают, что Путин обеспечит позитивные перемены в РФ
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    Подавляющее большинство россиян считают, что Путин обеспечит позитивные перемены в РФ

    16:00  11 Октября 2017
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    Подавляющее большинство россиян считают, что Путин обеспечит позитивные перемены в РФ

    Москва, 11 октября. Граждане Российской Федерации считают, что глава российского государства Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и положительные перемены в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения‍. 

    По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, отвечая на вопрос, сможет ли Путин обеспечить стабильность в России, 90% респондентов ответили утвердительно.

    Подавляющее большинство россиян считают, что Путин обеспечит позитивные перемены в РФ

    Кроме того, 72% россиян считают, что глава РФ сможет обеспечить положительные реформы в стране.

    По данным социологов, 63% респондентов считают, что стабильность в России важнее реформ и связанных с ними перемен.

    Отмечается, что в этом месяце в телефонном опросе участвовали 1800 граждан РФ старше 18 лет. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #вциом #опрос #социологи
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