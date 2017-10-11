Подавляющее большинство россиян считают, что Путин обеспечит позитивные перемены в РФ

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Москва, 11 октября. Граждане Российской Федерации считают, что глава российского государства Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и положительные перемены в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения‍.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, отвечая на вопрос, сможет ли Путин обеспечить стабильность в России, 90% респондентов ответили утвердительно.

Кроме того, 72% россиян считают, что глава РФ сможет обеспечить положительные реформы в стране.

По данным социологов, 63% респондентов считают, что стабильность в России важнее реформ и связанных с ними перемен.

Отмечается, что в этом месяце в телефонном опросе участвовали 1800 граждан РФ старше 18 лет.