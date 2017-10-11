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Насильник помешал жительнице Омска совершить самоубийство
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    Насильник помешал жительнице Омска совершить самоубийство

    15:19  11 Октября 2017
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    Насильник помешал жительнице Омска совершить самоубийство

    Омск, 11 октября. Жительница Омска собиралась совершить самоубийство, но стала жертвой насильника, сообщает пресс-служба региональная СУ СКР.

    Инцидент произошел в ночь на вторник, 10 октября. По версии следствия, 25-летняя девушка написала в социальных сетях, что собирается совершить суицид. Однако по дороге к месту предполагаемого самоубийства на девушку напал насильник. Оказавшийся неподалеку таксист пришел на помощь пострадавшей и отвез ее в полицию, где она написала заявление, сообщает «Свободная пресса».

    По данному факту было возбуждено уголовное дело.

     

    Автор: Дима Оленин
    #суицид #насильник
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