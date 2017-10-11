Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии
Украина
Порошенко пообещал учесть замечания Венецианской комиссии, посвященные закону об образовании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко пообещал учесть замечания Венецианской комиссии, посвященные закону об образовании

    21:36  11 Октября 2017
    136

    Порошенко пообещал учесть замечания Венецианской комиссии, посвященные закону об образовании

    Киев, 11 октября. Украинская сторона учтет все рекомендации Венецианской комиссии, посвященные скандальному закону об образовании. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем выступлении на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Политик пообещал «должным образом» увязать языковые права с законодательством страны и международными обязательствами Киева.

    «В том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский… Я полностью уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии», — отметил Порошенко.

    Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании. Как подчеркнула дипломат, данный документ противоречит международным обязательствам украинской стороны.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 12194

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23847

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6128

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53577

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94042
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        12341
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13379
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1591
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2497