Порошенко пообещал учесть замечания Венецианской комиссии, посвященные закону об образовании

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Киев, 11 октября. Украинская сторона учтет все рекомендации Венецианской комиссии, посвященные скандальному закону об образовании. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем выступлении на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политик пообещал «должным образом» увязать языковые права с законодательством страны и международными обязательствами Киева.

«В том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский… Я полностью уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии», — отметил Порошенко.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании. Как подчеркнула дипломат, данный документ противоречит международным обязательствам украинской стороны.