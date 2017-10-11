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Россия зеркально ответит на действия Турции по сельхозпродукции — Ткачев
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    Россия зеркально ответит на действия Турции по сельхозпродукции — Ткачев

    15:18  11 Октября 2017
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    Россия зеркально ответит на действия Турции по сельхозпродукции — Ткачев

    Москва, 11 октября. Россия вынуждена принять зеркальные меры в ответ на действия Турции в отношении отечественной сельхозпродукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

    Турция с 9 октября вела ряд ограничений на поставки сельхозпродукции из России, обязав заверять счета-фактуры, представленные на таможнях при импорте пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха семян подсолнечника, твердой пшеницы. По словам главы сельскохозяйственного ведомства Александра Ткачева, подобная бюрократическая нагрузка «ни к чему хорошему не приведет».

    «Наоборот, упрощать нужно режим  — таможенный и другие. Поэтому, если так будет идти речь, о таких претензиях, то мы зеркально адекватно будем реагировать на импорт из Турции тех же овощей и тех же цитрусовых, мандаринов, апельсинов»,  — пояснил министр позицию России. 

    При этом Ткачев добавил, что политика Турции в данном вопросе не совсем понятна. Для российских производителей введенные меры усложняют поставки зерна, поскольку необходимо провести согласовательные процедуры в торговом представительстве.

    Россия зеркально ответит на действия Турции по сельхозпродукции — Ткачев

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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