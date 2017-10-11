Минфин РФ поддерживает ограничение суммы покупки криптовалют
Москва, 11 октября. В министерстве финансов России поддерживают введение ограничений суммы при покупке криптовалюты, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Моиссев рассказал об инициативе ограничить в России сумму покупки криптовалюты. Представитель ведомства отметил, что в Минфине считают, что к приобретению криптовалюты следует допускать только квалифицированных инвесторов.
«Концептуально это было поддержано, — цитирует Моисеева РИА Новости, — мы над этим работаем, но пока не слишком тщательно».
Замминистра предложил изучить международную практику и принимать решения, отталкиваясь от нее.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что использование криптовалют несет серьезные риски.