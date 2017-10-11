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Во Франции подвели итог «газовой войны» Украины с Россией: «Газпром» диктует Европе свою волю
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    Во Франции подвели итог «газовой войны» Украины с Россией: «Газпром» диктует Европе свою волю

    15:45  11 Октября 2017
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    Диверсификация провалилась: Россия обеспечивает треть всего потребления газа в Европе

    Париж, 11 октября. Французские СМИ рассказали об итогах «газовой войны», устроенной Киевом против России, и о причинах зависимости Европы от российского газа.

    Издание Les Echos обозначило несколько причин, по которым Европе не обойтись без российского газа. В их числе отсутствие альтернативных источников и низкая цена на топливо.

    Несколько лет назад, напоминает автор, на фоне «газовых войн» России и Украины, отразившихся на Европе в виде перебоев в поставках газа, было принято решение о диверсификации источников снабжения. Однако спустя 10 лет «сделано очень мало», пишет издание со ссылкой на директора Центра энергетики Французского института международных отношений Марк-Антуана Эйль-Маззеги.

    Газопровод Nabucco, по которому Европа должна была получать топливо из Азербайджана, не состоялся. На смену «Южному потоку» быстро пришел «Турецкий поток». Таким образом, на сегодняшний день Россия остается первым по значимости поставщиком в страны ЕС, и «Газпром все так же диктует свою волю», продавая рекордные объемы голубого топлива.

    Такая зависимость объясняется ценой, считает Эйль-Маззеги:

    «Сегодня он [газ - ред.] стоит втрое дешевле, так что строить новую дорогостоящую инфраструктуру в подобных условиях больше не имеет смысла».

    Кроме того, специалисты отмечают отсутствие альтернатив. Так, резервы Азербайджана в десять раз меньше, чем у России, ресурсы Норвегии на исходе, Нидерланды притормозили добычу на Гронингенском месторождении, так как выяснили, что она усиливает сейсмическую активность. Алжир, главный поставщик стран Южной Европы, «предлагает не больше политических гарантий, чем Россия», пишет издание, кроме того, его мощностей не достаточно для обеспечения Европы.

    За последние 10 лет в Европе приняты некоторые меры для обеспечения энергетической безопасности. В их числе строительство терминалов СПГ, которые наполняются сжиженным топливом из Австралии и США. Тем не менее пока они работают только на четверть мощности, что продиктовано высокой ценой, отмечает эксперт.

    «Россия играет и продолжит играть ключевую роль. (…) Хотя Европа все так же зависит от России, она уже не так уязвима к кризисам», — уверен Марк-Антуан Эйль-Маззега.

    Автор: Юлия Кошкина
    #евросоюз #северный поток-2 #газ #турецкий поток
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