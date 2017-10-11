Аcтероид 2012 ТС4 приблизится на рекордно малое расстояние к Земле в четверг

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Москва, 11 октября. Уже в четверг небольшой астероид 2012 ТС4 приблизится на рекордно малое расстояние к нашей планете. Астрономы по всему миру готовятся наблюдать этот объект с помощью наземных средств наблюдения.

Размер астероида неправильной формы составляет 13 метров. Утром 12 октября он должен приблизиться к Земле на расстояние приблизительно 50 тысяч километров. Новости о любых подобных сближениях вызывают сильные эмоции у жителей Земли, однако в данном случае, по мнению ученых, опасаться нечего.

Специалисты Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Канта провели расчет параметров орбиты астероида 2012 TC4 и продемонстрировали наглядно, что несмотря на то, что астероид пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли, его падения можно не опасаться. Как показывают данные моделирования, астероид на большой скорости минует Землю — из-за его небольшой массы он практически не изменит направления полета под действием гравитации Земли.