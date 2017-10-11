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Ирак считает, что связи с Курдистаном не разорваны
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    Ирак считает, что связи с Курдистаном не разорваны

    15:08  11 Октября 2017
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    Ирак считает, что связи с Курдистаном не разорваны

    Багдад, 11 октября. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сообщил, что переговоры Багдада с Эрбилем будут продолжены.

    Аль-Абади заявил в разговоре с местными журналистами, что переговоры с представителями Курдистана будут продолжены в интересах сохранения целостности Ирака. Он отметил, что из-за проведения референдума о независимости Курдистана в регионе возникла политическая напряженность, которую необходимо урегулировать путем диалога.

    Одним из вариантов решения сложившейся проблемы является создание конфедерации Ирака и курдской автономии, однако это потребует внесения поправок в действующую конституцию страны, подчеркнул Хейдар аль-Абади.

    Ирак считает, что связи с Курдистаном не разорваны

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #хейдар аль-абади #конфедерация
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