Группы ВКС РФ «Стрижи» и «Русские Витязи» проводят учения в подмосковной Кубинке

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Москва, 11 октября. Экипажи групп высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи» и «Стрижи» приступили к летно-тактическим учениям на аэродроме «Кубинка».

Учения проходят в рамках контрольной проверки за текущий учебный год, отмечают в военном ведомстве России. Экипажи истребителей Су-30СМ и МиГ-29 совершили перелеты на оперативные аэродромы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Пилотажным группам предстоит отработать задачи по прикрытию бомбардировочного авиационного полка от воздушных атак истребителей условного противника. В рамках учений пройдут воздушные дуэли и отработка перехвата целей на дистанции более 100 километров.