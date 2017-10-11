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Украина
Стюардесса Галя отказалась говорить по-украински с летевшим в Киев журналистом
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    Стюардесса Галя отказалась говорить по-украински с летевшим в Киев журналистом

    16:30  11 Октября 2017
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    Языковой скандал: стюардесса Галя отказалась говорить по-украински с летевшим в Киев журналистом

    Киев, 11 октября. Журналист из Киева Роман Скрыпин, летевший рейсом Гамбург — Киев, устроил скандал на борту самолета венгерской авиакомпании Wizz Air, когда стюардесса отказалась обслуживать его на украинском языке.

    На своей странице в Facebook Скрыпин рассказал, что публично нагрубил сотруднице авиакомпании, после чего она вызвала полицию.

    «Пока по-нормальному: компания Wizz Air, вы там вменяемые? Я летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но это другая история», — написал журналист.

    Он добавил, что в отношении него составили протокол. Пользователи в комментариях отметили, что требовать знания языка от иностранного перевозчика на его территории — «это уже перебор», а авиакомпания оснащает борт персоналом по своему усмотрению.

    «Вообще-то украинское гражданство само по себе не обязывает к общению на украинском языке. В частности если ты работаешь в иностранной компании. Эта позиция напоминает вот это «мальчик, водочки мне налей, я домой еду», — ответили Скрыпину.

    Напомним, Венгрия намерена ввести экономические санкции и добиваться пересмотра ассоциации Украина-ЕС в связи с украинским законом об образовании, который исключает возможность деятельности венгерских школ и лишает учеников права учиться на родном языке.

    Автор: Алексей Громов
    #wizzair #скрыпин
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