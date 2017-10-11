«Ядерный камикадзе»: Эминем раскритиковал Трампа в новом клипе

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Москва, 11 октября. Американский рэп-исполнитель Эминем записал видео, в котором жестко раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. В записи рэпер называет Трампа «камикадзе, который может привести к ядерному Холокосту».

Эминем критикует Трампа за расизм, в частности, за призывы президента воспрепятствовать акциям протеста среди футболистов Национальной футбольной лиги против жестокого отношения полиции США к темнокожим американцам.

Ролик был продемонстрирован фанатам на вручении премии BET Hip Hop Awards, а затем выложен на платформу YouTube.

По последним данным, видео на данном ресурсе посмотрело 3,8 миллиона пользователей.

Напомним, в феврале этого года Эминем выпустил композицию No Favor («Никаких одолжений»), в котором оскорбил Дональда Трампа и пообещал «потопить всю его шайку».