«Кристал Пэлас» интересуется Азмуном

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Казань, 11 октября. По информации Федерального агентства новостей, английский «Кристал Пэлас» интересуется нападающим «Рубина» и сборной Ирана Сердаром Азмуном.

По словам источника, лондонский клуб готов предложить за 22-летнего нападающего 16 млн фунтов. Отмечается также, что «Пэлас» интересовался возможными условиями контракта иранца, однако никаких предложений на сегодняшний момент не делал.

«Рубин» после 12 туров чемпионата России занимает 10-е место, на счету Азмуна 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. «Кристал Пэлас» после 7 матчей занимает последнее место в таблице чемпионата Англии, не заработав ни одного очка.

Кроме того, футболисты клуба пока ни разу не забивали.