ДНР обнаружила в Донбассе пункт постоянной дислокации иностранных наемников

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Донецк, 11 октября. Разведка ДНР выявила пункт постоянной дислокации иностранных наемников в Донбассе в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тополиное, заявил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Десять иностранных наемников дислоцированы в населенном пункте Тополиное в Донбассе, основной их задачей является содействие украинским силовикам в проведении диверсий и провокационных действий. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

Спикер также отметил, что в Донбасс переброшены дополнительные силы ВСУ «для усмирения добровольческих батальонов и предотвращения попыток покинуть зону АТО». Напомним, что Киев инициировал военную операцию в Донбассе в 2014 году после того как республики не признали пришедшую в результате госпереворота власть легитимной.