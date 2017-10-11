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ДНР обнаружила в Донбассе пункт постоянной дислокации иностранных наемников
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    ДНР обнаружила в Донбассе пункт постоянной дислокации иностранных наемников

    14:53  11 Октября 2017
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    ДНР обнаружила в Донбассе пункт постоянной дислокации иностранных наемников

    Донецк, 11 октября. Разведка ДНР выявила пункт постоянной дислокации иностранных наемников в Донбассе в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тополиное, заявил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

    Десять иностранных наемников дислоцированы в населенном пункте Тополиное в Донбассе, основной их задачей является содействие украинским силовикам в проведении диверсий и провокационных действий. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

    Спикер также отметил, что в Донбасс переброшены дополнительные силы ВСУ  «для усмирения добровольческих батальонов и предотвращения попыток покинуть зону АТО». Напомним, что Киев инициировал военную операцию в Донбассе в 2014 году после того как республики не признали пришедшую в результате госпереворота власть легитимной. 

    ДНР обнаружила в Донбассе пункт постоянной дислокации иностранных наемников

    Автор: Ирина Селезнева
    #днр #донбасс #украина
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