Саакашвили призвал Порошенко выполнить четыре «главных требования» украинского народа

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Киев, 11 октября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить четыре главных требования украинцев к власти. С таким заявлением Саакашвили выступил на страницах интернет-издания «Украинская правда».

По словам Саакашвили, за минувший месяц он объехал Украину и «услышал главные требования украинцев к власти». По его мнению выполнение этих требований позволит исправить ситуацию в стране.

«Первое и главное, что Вы должны сделать – начать реальную борьбу с коррупцией. Чтобы никто не обвинял Вас в использовании этих рычагов для уничтожения политических оппонентов и конкурентов по бизнесу – начните этот процесс со своего окружения», — говорится в заметке Саакашвили.

Вторым требованием является выполнение предвыборного обещания Порошенко о продаже всех своих бизнес активов. Саакашвили напомнил, что согласно декларациям о доходах Петра Порошенко, за ним числятся более 100 предприятий. Он призвал Порошенко продать все активы, а не передавать их в управление «слепых трастов», как это произошло с кондитерской фабрикой Roschen. Третьим требованием Саакашвили назвал принятия избирательной реформы, которая предполагает замену мажоритарной избирательной системы на систему выборов по открытым спискам. Четвертым требованием является снижение тарифов ЖКХ.