Вертолеты ВКС РФ Ми-26 завершили дежурство в Арктике

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Хабаровск, 11 октября. Экипажи вертолетов ВКС РФ Ми-26 за время дежурства в Арктике перевезли более 70 тонн грузов.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что вертолетчики завершили дежурство в Арктической зоне ответственности ВВО и сейчас возвращаются на аэродромы постоянной дислокации в Хабаровском крае.

Экипажи Ми-26 доставили свыше 70 тонн грузов в отдаленные военные гарнизоны на мысе Шмидта и острове Врангеля. Отмечается, что летчики привезли на остров Врангеля два гидравлических пресса, масса которых составила 15 тонн. Маршрут Ми-26 проходил по горным перевалам со сложными климатическими условиями, сильным ветром и низкими температурами, подчеркивает источник.