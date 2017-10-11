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Общество
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Россия
Вертолеты ВКС РФ Ми-26 завершили дежурство в Арктике
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    Вертолеты ВКС РФ Ми-26 завершили дежурство в Арктике

    14:38  11 Октября 2017
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    Вертолеты ВКС РФ Ми-26 завершили дежурство в Арктике

    Хабаровск, 11 октября. Экипажи вертолетов ВКС РФ Ми-26 за время дежурства в Арктике перевезли более 70 тонн грузов.

    Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что вертолетчики завершили дежурство в Арктической зоне ответственности ВВО и сейчас возвращаются на аэродромы постоянной дислокации в Хабаровском крае.

    Экипажи Ми-26 доставили свыше 70 тонн грузов в отдаленные военные гарнизоны на мысе Шмидта и острове Врангеля. Отмечается, что летчики привезли на остров Врангеля два гидравлических пресса, масса которых составила 15 тонн. Маршрут Ми-26 проходил по горным перевалам со сложными климатическими условиями, сильным ветром и низкими температурами, подчеркивает источник.

    Вертолеты ВКС РФ Ми-26 завершили дежурство в Арктике

    Автор: Алексей Громов
    #арктика #вкс рф #вертолет #ми-26
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