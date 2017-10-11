Первый канал составит плейлист новогоднего эфира с помощью «Одноклассников»

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Москва, 11 октября. Первый канал предложил зрителям самостоятельно выбрать звезд, которых бы они хотели видеть в новогоднем телеэфире. Голосование телеканал запускает в сотрудничестве с соцсетью «Одноклассники».

Участвовать в голосовании можно будет с помощью приложения «Твои звезды на Первом». Пользователям предложат выбрать из списка трех артистов, которых бы они хотели увидеть в новогоднем телеэфире с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 год.

Популярностью у голосующих пользуются группы «Грибы», «Время и стекло», а также Jah Khalib и многие другие. Кроме того, пользователи Сети предложили пригласить на «новогодний огонек» новоиспеченную певицу Ольгу Бузову. В качестве ведущей шоу уже предложили скандально известную Диану Шурыгину, которая, кстати, недавно вышла замуж за оператора Первого канала.

Однако, как признают сами пользователи, целевая аудитория «Однокласников» — люди зрелого возраста, поэтому, скорее всего, новогодняя вечеринка пройдет в прежнем составе, передает «Дни.ру».