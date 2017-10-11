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Общество
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Политика
Путин назвал главные задачи саммита стран СНГ в Сочи
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    Путин назвал главные задачи саммита стран СНГ в Сочи

    14:43  11 Октября 2017
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    Путин назвал главные задачи саммита стран СНГ в Сочи

    Сочи, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин на открытии Саммита СНГ заявил, что страны Содружества Независимых Государств имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов.

    Как отметил российский лидер, особое внимание на саммите будет уделено устранению барьеров на пути товаров и услуг, углублению торгово-инвестиционных связей и экономической тематике.

    Путин также указал на наличие возможностей для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов.

    Говоря о повестке встречи лидеров, глава государства сказал: «Мы наметим пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур».

    Напомним, ранее Владимир Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Узбекистаном, который произошел благодаря реализации договоренностей между странами.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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