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Политика
Великобритания все еще ждет госвизита Трампа в Лондон
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    Великобритания все еще ждет госвизита Трампа в Лондон

    14:52  11 Октября 2017
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    Великобритания все еще ждет госвизита Трампа в Лондон

    Лондон, 11 октября. Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа все еще ждут в Великобритании с государственным визитом. Об этом журналистам сообщили представители офиса председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй.

    Согласно предварительным данным, американский лидер может приехать Лондон в 2018 году. Однако против визита Трампа выступил мэр города Садик Хан.

    «Наша позиция по государственному визиту не изменилась – предложение было сделано, и президент Трамп его принял. Точные даты визита президента Трампа пока не оговорены», — объяснил источник РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе диалога американский и британский политики обсудили договоренности по ядерной программе Ирана.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #британия
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