Великобритания все еще ждет госвизита Трампа в Лондон

В Избранное

Лондон, 11 октября. Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа все еще ждут в Великобритании с государственным визитом. Об этом журналистам сообщили представители офиса председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Согласно предварительным данным, американский лидер может приехать Лондон в 2018 году. Однако против визита Трампа выступил мэр города Садик Хан.

«Наша позиция по государственному визиту не изменилась – предложение было сделано, и президент Трамп его принял. Точные даты визита президента Трампа пока не оговорены», — объяснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе диалога американский и британский политики обсудили договоренности по ядерной программе Ирана.