Сирия сегодня: при поддержке ВКС РФ армия САР занимает Аль-Афри, новый участник переговоров в Астане

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Сирия, 11 октября. Минобороны РФ публикует фото лагеря для беженцев, откуда в САР просачиваются боевики. Египет заявил о готовности присоединиться к переговорам в Астане. При поддержке ВКС РФ сирийские войска выбили террористов из местности Аль-Афри в провинции Дейр эз-Зор. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Лагерь беженцев под Ат-Танфом

Министерство обороны России опубликовало спутниковые снимки сирийского лагеря беженцев Рукбан. Лагерь расположен неподалеку от Ат-Танфа на территории, контролируемой Вооруженными силами США. По данным оборонного ведомства РФ, именно оттуда в зоны деэскалации на территории Сирии проникают боевики запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1) и «Джебхат ан-Нусра»1.

В частности 2–3 октября 2017 года из Рукбан выехало примерно шесть сотен боевиков, принадлежащих к различным бандформированиям. Добравшись до южной зоны деэскалации, они получили там гуманитарную помощь, предназначенную для мирного населения.

При этом сами беженцы в подконтрольном американцам лагере выступают своеобразным «живым щитом» военной базы в Ат-Танфе. Гуманитарная ситуация в лагере близка к катастрофической. По самым минимальным оценкам там заперто порядка 60 тысяч женщин и детей, беженцев из Ракки и Дейр эз-Зора, к которым американские военные и самопровозглашенная «администрация» лагеря не пропускают гуманитарные конвои ни из Иордании, ни от ООН и других международных организаций, ни от самого сирийского правительства.

Египет в Астане

Арабская Республика Египет (АРЕ) готова присоединиться к астанинскому процессу в качестве наблюдателя. Об этом заявил сегодня египетский посол в России Мохаммед Эль-Бадри. Египет заинтересован в скорейшем разрешении кризиса и прикладывает усилия для того, чтобы способствовать примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны, добавил дипломат.

«Для меня не было бы сюрпризом, если мы присоединимся, потому что мы определенно прикладываем все усилия в попытке найти решение этого кризиса. Если нас пригласят, мы будем участвовать, тем более что египетские усилия привели к тому, что некоторые оппозиционные группы объединились и выступили с унифицированным документом и дорожной картой больше года назад», — отметил Эль-Бадри.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев назвал Египет в числе тех стран, которые могут подключиться к процессу дипломатического урегулирования ситуации в Сирии. В качестве других потенциальных участников астанинских переговоров им также были названы Китай, Ирак, Ливан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, что Египет входит в Лигу арабских государств (ЛАГ), членом которой Сирия также была до 2011 года. Штаб квартира международной организации находится в Каире, а генеральным секретарем Лиги с 2016 года является министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт.

ВКС РФ и САА теснят ИГ под Дейр эз-Зор

ВКС РФ подержала наступление Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Аль-Афри провинции Дейр эз-Зор. Благодаря активной работе российской боевой авиации сирийским войскам удалось освободить из-под контроля «Исламского государства»1 большую часть региона. Как отмечает арабское информационное агентство Al-Masdar, террористы не только вынуждены были оставить свои укрепления в Аль-Афри, но также потеряли убитыми и ранеными несколько десятков человек. В числе прочих был уничтожен один из полевых командиров самопровозглашенного халифата. Сообщается, что сейчас правительственные войска продвинулись за стратегически важный мост Аль-Сиясья, который игиловцы несколько лет использовали для переброски живой силы и боеприпасов с одного берега Евфрата на другой.

1 Организация запрещена на территории РФ.