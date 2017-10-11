Сирия новости 11 октября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили 46 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» обстреливает мирное поселение

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Сирия, 11 октября. САА и ВКС РФ уничтожили 46 террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, в Идлибе мирный житель погиб под огнем боевиков «Тахрир аш-Шам», САА ведет бои с «Ан-Нусрой» в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Ан-Нусрой» в Восточной Гуте, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ уничтожили 46 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: убило восемь бойцов SDF в Дейр эз-Зоре, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает вести бои с ИГ на севере Хамы, ведет обстрел мирного поселения в Идлибе.

Курды: несут потери в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Местный источник в социальной сети Twitter (@shamna_tv) сообщает, что в Восточной Гуте Дамаска наблюдаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат ан-Нусрой»1. Солдаты армии САР противостоят радикальным исламистам в районах Джобар и Айн Тарма, также перестрелки зафиксированы в окрестностях школы Аль-Хансаа.

Ранее сообщалось, что боестолкновения между сирийской армией и радикальными формированиями фиксировались также в районе города Хараста.

Провинция Хомс

Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе водной станции ведут обстрел позиций боевиков в населенном пункте Тальзабах на севере Хомса. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@SyrianNews2).

Военный источник в Twitter (@Syria_scope_sy) пишет, что ВКС России наносят удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях населенного пункта Эль-Карьятейн. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты заминировали несколько кварталов города Эль-Карьятейн. По мнению военных экспертов, своими действиями террористы ИГ планируют нанести максимальный урон, как правительственным войскам, так и мирному населению.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что за последние сутки совместными силами ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Дейр эз-Зор было уничтожено 46 террористов «Исламского государства».

На северо-востоке региона в это время в результате боев между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 было убито восемь бойцов курдского ополчения. По данным Almanar News, столкновения были зафиксированы в районе завода Коноко.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» ведут обстрел мирного поселения Аль-Фуа, расположенного к северу от Идлиба. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате действий радикалов погиб, как минимум, один житель населенного пункта. Сообщается также о нескольких раненных.

ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по зонам дислокации исламистов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация бомбит укрепрайоны радикалов недалеко от городов Хан Шейхун и Ат-Тамана.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжаются бои за контроль над территорией между боевиками «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Об этом сообщает информационное агентство Almanar News. Напомним, после того как боевики ИГИЛ1 захватили позиции «Тахрир аш-Шам» в регионе, исламисты «Джебхат ан-Нусры» начали масштабное контрнаступление.

В районе деревни Аль-Баргусия, расположенной недалеко от Саламии во время работ по разминированию территорий погибло трое бойцов Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus).

Ирак

Alsumaria News сообщает, что военнослужащие армии Ирака продолжают работы по разминированию окрестностей города Аль-Рамади. По данным информационного агентства, за прошедшие сутки иракские военные уничтожили 320 взрывных устройств, заложенных террористами «Исламского государства» в провинции Анбар.

В центре города Киркук прогремел взрыв, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, взрыв произошел в районе Тарик Багдад возле штаба «Иракского туркменского фронта». В результате инцидента никто из мирных жителей города не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)