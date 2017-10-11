Редкие ямальские сапсаны не смогут вернуться домой из Дагестана

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Махачкала, 11 октября. В Республике Дагестан на волю выпустили четырех соколов-сапсанов. Птиц, занесенных в Красную книгу, удалось спасти во время пожаров в тундре на Ямале.

Летом птенцов обнаружили сотрудники «ЯмалСпас» при тушении пожаров в Красноселькупском районе, сообщает Ura.ru. Сапсанов доставили в московский НИИ «Экология», где их адаптировали к жизни в дикой природе.

После реабилитации хищных птиц было решено отправить на Ямал, однако там похолодало. Соколам придется перезимовать в теплых краях. В ЯНАО они смогут вернуться только весной. Накануне редких представителей дикой природы привезли в Дагестан и выпустили на волю.