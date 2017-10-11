Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

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Президент Украины Петр Порошенко резко ответил на заявление президента Чехии Милоша Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым, и о теоретической возможности российской компенсации Украине за Крымский полуостров. Порошенко заявил, что вопрос принадлежности Крыма для него отнюдь не закрыт, и что трибуна ПАСЕ создана не для призывов «торговать территориями за деньги, нефть или газ». Ранее в Киеве предложения чешского президента уже называли циничными и неприемлемыми. Федеральное агентство новостей попросило члена Совета Федерации России от исполнительной власти Республики Крым Ольгу Ковитиди прокомментировать заявление Земана и реакцию на него Киева.

«Выступление президента Чехии на Парламентской ассамблее Совета Европы не удивило крымчан в части необходимости признания воссоединения Крыма с Россией, соответствующего нормам международного права, — отметила Ольга Ковитиди. — Следует отметить, что буквально сразу же после воссоединения Крыма с Россией — в 2015 году — президент Чехии уже высказывался относительно долгосрочных отношений с Россией. В частности, Земан заявил, что в долгосрочном будущем Российская Федерация будет членом Евросоюза — это его видение. «А если это кому-то не нравится, то думайте, что Евросоюз вступит в Российскую Федерацию», — сказал тогда он. Тем самым президент Чехии отметил значимость Российской Федерации как основного форпоста борьбы с международным терроризмом и значительную роль России в миротворческом движении».

Сенатор объяснила, почему позиция Милоша Земана по Крыму, заслуживает уважения.

«Последовательная позиция президента Чехии следует из того, что в Крыму Российская Федерация также выполняла миротворческую миссию, понимая, что после государственного переворота, произошедшего на Украине, выбор народа Крыма на референдуме, который прошел согласно нормам международного права, не может не учитываться международным сообществом. Именно поэтому позиция президента Чехии Милоша Земана, публично высказанная в Парламентской ассамблее Совета Европы, заслуживает уважения», — отметила Ольга Ковитиди.

Позиция Украины

Тем не менее, по словам члена Совфеда, любое хоть сколько-нибудь разумное предложение по Крыму официальный Киев неизменно встретит в штыки, и этому есть объяснение.

«Что касается позиции официального Киева — в частности, мы знаем достаточное агрессивное высказывание по этому поводу вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, — то думаю, что здесь удивляться нечему, — отметила парламентарий от Крыма. — Официальный Киев, утратил сегодня государственную самостоятельность, и руководство Украиной осуществляется из-за пределов Украины. Поэтому хозяева Украины, в руках которых находится дирижерская палочка, конечно же, никогда не согласятся с самостоятельной позицией президента Чехии по Крыму. Что же касается позиции некоторых других политиков, которые могут не принимать то, что высказал Земан в ПАСЕ, то она может обуславливаться исключительно их субъективным восприятием происходящих в России событий».

Опасность войны в Европе

По словам Ольги Ковитиди, опасения чешского лидера относительно возможности войны в Европе из-за Украины небеспочвенны, учитывая то, что происходит сегодня в Донбассе.

«Высказывание президента Чехии относительно того, что попытка вернуть Крым Украине приведет к развязыванию войны в Европе, совершенно обоснована, учитывая, что в настоящий период времени Украина уже стала военным очагом в центре Европы. Гражданская война, происходящая в Донбассе, является ярким тому подтверждением», — отметила сенатор от Крыма.

Президент Чехии отлично понимает, что вооруженный конфликт в Донбассе представляет опасность для всей Европы, подчеркнула сенатор.

«Народ Донбасса не согласился с государственным переворотом, который произошел на Украине, не смирился с режимом Порошенко, и, естественно, именно этим обусловлено заявление президента Чехии, который пытается повернуть лицо Европы в сторону мирного урегулирования, — отметила собеседница ФАН. — Тем самым он дает посыл к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, потому что причиной этой ситуации послужило, прежде всего, несогласие народа с политикой официального Киева. И ссылка Земана на то, что сегодня воссоединение Крыма с Россией — это свершившийся факт, и что необходимо уважать позицию людей, которые выбрали свое политическое будущее, она достаточно серьезна. Более того, основным посылом выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы является необходимость сохранения мира в Европе. И я считаю, что это предложение должно быть поддержано, потому что оно соответствует основным документам Парламентской ассамблеи Совета Европы».

Вопрос компенсации

Что касается темы возможной компенсации Украине от России за Крым, то это исключительно личная инициатива Милоша Земана, подчеркнула Ольга Ковитиди.

«Относительно компенсации, предложенной Земаном, — это является его политическим видением этой ситуации, его понимания, что для определения дальнейших взаимоотношений Российской Федерации и Украины необходим, конечно же, диалог, — отметила сенатор. — Но в настоящий период времени, к сожалению, этот диалог России вести не с кем. Потому что на Украине осуществляется полностью внешнее управление, поэтому за стол переговоров нужно будет садиться не с Украиной».

По словам сенатора, по сути этот вопрос находится исключительно в компетенции российского МИД и руководства Российской Федерации, она же высказывает свою позицию как крымчанка и как парламентарий от Крыма.