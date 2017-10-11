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Общество
Минздрав предложил отправлять лысеющих россиян в санаторий
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    Минздрав предложил отправлять лысеющих россиян в санаторий

    14:32  11 Октября 2017
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    Минздрав предложил отправлять лысеющих россиян в санаторий

    Москва, 11 октября. Минздрав РФ разработал законопроект, расширяющий список показаний для бесплатного санитарно-курортного лечения. В частности, в него внесли алопецию (выпадение волос).

    Страдающих этим заболеванием рекомендуют отправлять на грязевые курорты и минеральные источники, пишут «Известия».

    Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко такой поправки не одобрил. По его словам, существуют более серьезные проблемы, а облысение только украшает мужчину, сообщает ТАСС.

    Помимо алопеции, в список, предложенный Минздравом, вошли новообразования и гнездная плешивость. Однако законопроект пока не дает санаториям правовых оснований принимать на лечение онкобольных.

    Год назад Министерство здравоохранения уже вносило поправки в данный перечень, исключив из него ряд недугов. Так, права на курортное лечение лишились сотрудники вредных производств.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #онищенко #минздрав #санаторий
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