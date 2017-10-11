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Ирак: вице-президент Аллави предупредил о возможности «гражданской войны» за Киркук
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    Ирак: вице-президент Аллави предупредил о возможности «гражданской войны» за Киркук

    14:28  11 Октября 2017
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    Ирак: вице-президент Аллави предупредил о возможности «гражданской войны» за Киркук

    Багдада, 11 октября. Вице-президент Ирака Айад Аллави предупредил о возможности начала «гражданской войны» с курдами из-за богатого нефтью региона Киркук.

    Вице-президент Ирака Аллави попросил представителей шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и курдских сил пешмерга воздержаться от агрессивных действий по отношению друг к другу. Политик отметил, что стороны могут начать столкновения из-за провинции Киркук, которая по оценкам экспертов содержит до 60 процентов запасов нефти Ирака. Боевые действия, скорее всего, приведут к началу «гражданской войны в северной части Ирака», отметил Аллави.

    Ранее сообщалось - курды после проведения референдума о независимости своей автономии заявили, что Киркук был освобожден именно силами пешмерга и они не собираются уходить со этих территорий. Командование «Хашд аш-Шааби» со своей стороны предупредило о возможности военного вторжения на данную территорию.

    Ирак: вице-президент Аллави предупредил о возможности «гражданской войны» за Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #айад аллави
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