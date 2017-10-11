Захарченко объяснил реакцию Харькова и Одессы на госпереворот: Не было там казачьего духа
Донецк, 11 октября. После госпереворота на Украине поднялись против происходящего жители Донбасса, хотя все ожидали этого от Харькова или Одессы, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Захарченко в интервью для ресурса «Украина.ру» объяснил молчание Харькова и Одессы в 2014 году. По его мнению, это связано с историческим укладом жизни.
«Наша земля когда-то называлась Диким полем, — рассказал он. — Это казачьи земли, казачий дух».
Кроме того, шахтеры, проживающие в Донбассе, привыкли решать вопросы совместно. Именно память на генетическом уровне и называется «народная», уточнил Захарченко. Глава республики заметил, что со временем изменились условия жизни людей, их отношения, однако дух и народность остались.
Он также отметил, что именно народного сознания и не хватило Харькову в 2014-м.
«А вот Одесса меня очень удивила, — продолжил Захарченко. — Там ведь была вольница, правда специфическая, с уклоном в контрабанду».
Он предположил, что одесситы предпочли договориться с властью, так как «кто сильнее, тот и прав».
«Не было там (в Харькове. — Прим. ФАН) того духа, который есть тут. Вот почему это произошло. Скажем прямо – никто не верил, что именно Донбасс поднимется. Все думали, что поднимется Днепр, Запорожье, может, частично Киев, Одесса точно, а Харьков – 100%. Вот и регионалы думали, что именно Харьков – их главный оплот», – констатировал лидер республики.
Также Захарченко добавил, что в настоящее время не видит никаких предпосылок для того, чтобы вышеназванные города «поднялись» против нынешней киевской власти.
Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике.