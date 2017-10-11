Захарченко объяснил реакцию Харькова и Одессы на госпереворот: Не было там казачьего духа

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Донецк, 11 октября. После госпереворота на Украине поднялись против происходящего жители Донбасса, хотя все ожидали этого от Харькова или Одессы, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Захарченко в интервью для ресурса «Украина.ру» объяснил молчание Харькова и Одессы в 2014 году. По его мнению, это связано с историческим укладом жизни.

«Наша земля когда-то называлась Диким полем, — рассказал он. — Это казачьи земли, казачий дух».

Кроме того, шахтеры, проживающие в Донбассе, привыкли решать вопросы совместно. Именно память на генетическом уровне и называется «народная», уточнил Захарченко. Глава республики заметил, что со временем изменились условия жизни людей, их отношения, однако дух и народность остались.

Он также отметил, что именно народного сознания и не хватило Харькову в 2014-м.

«А вот Одесса меня очень удивила, — продолжил Захарченко. — Там ведь была вольница, правда специфическая, с уклоном в контрабанду».

Он предположил, что одесситы предпочли договориться с властью, так как «кто сильнее, тот и прав».

«Не было там (в Харькове. — Прим. ФАН) того духа, который есть тут. Вот почему это произошло. Скажем прямо – никто не верил, что именно Донбасс поднимется. Все думали, что поднимется Днепр, Запорожье, может, частично Киев, Одесса точно, а Харьков – 100%. Вот и регионалы думали, что именно Харьков – их главный оплот», – констатировал лидер республики.

Также Захарченко добавил, что в настоящее время не видит никаких предпосылок для того, чтобы вышеназванные города «поднялись» против нынешней киевской власти.

Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике.