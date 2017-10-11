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Власти Испании могут приостановить самоуправление Каталонии
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    Власти Испании могут приостановить самоуправление Каталонии

    14:24  11 Октября 2017
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    Власти Испании могут приостановить самоуправление Каталонии

    Мадрид, 11 октября. Испанские власти требуют от руководства Каталонии прояснить, что означает декларация независимости, подписанная накануне. Ожидается, что документ будет вынесен на голосование, если переговоры каталонских властей и Мадрида потерпят крах.

    Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид запросит у Каталонии пояснений по декларации о независимости, поскольку это регламентируется 155-й статьей Конституции, позволяющей Мадриду приостановить самоуправление региона.

    «Испанское правительство запросит у каталонского правительства пояснений, была ли объявлена независимость», — сказал Рахой.

    Накануне глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании. Напомним, что 1 октября состоялся референдум по вопросу выхода автономии из состава Испании, решение поддержали 90,18% участников голосования. Официальные власти Испании, а также ряд стран Европы рассматривают голосование как незаконное и отказываются признать результаты референдума.

    Власти Испании могут приостановить самоуправление Каталонии

    Автор: Ирина Селезнева
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