Власти Испании могут приостановить самоуправление Каталонии

В Избранное

Мадрид, 11 октября. Испанские власти требуют от руководства Каталонии прояснить, что означает декларация независимости, подписанная накануне. Ожидается, что документ будет вынесен на голосование, если переговоры каталонских властей и Мадрида потерпят крах.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид запросит у Каталонии пояснений по декларации о независимости, поскольку это регламентируется 155-й статьей Конституции, позволяющей Мадриду приостановить самоуправление региона.

«Испанское правительство запросит у каталонского правительства пояснений, была ли объявлена независимость», — сказал Рахой.

Накануне глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании. Напомним, что 1 октября состоялся референдум по вопросу выхода автономии из состава Испании, решение поддержали 90,18% участников голосования. Официальные власти Испании, а также ряд стран Европы рассматривают голосование как незаконное и отказываются признать результаты референдума.