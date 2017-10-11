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Захарченко рассказал, что общего у ДНР и ЛНР
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    Захарченко рассказал, что общего у ДНР и ЛНР

    15:33  11 Октября 2017
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    Захарченко рассказал, что общего у ДНР и ЛНР

    Донецк, 11 октября. Лидер ДНР Александр Захарченко рассказал о сходствах и различиях между Донецкой и Луганской народными республиками.

    По его словам, ЛНР и ДНР во многом отличаются, однако они взаимодействуют в вопросах безопасности, а также по линии прокуратуры и других ведомств.

    «Мы действительно разные. Разная промышленность, разная территория, все разное. Но есть масса примеров сотрудничества — и железные дороги, и угольная отрасль, и, конечно, военное взаимодействие. У нас общие военные и полицейские мероприятия, прокуратуры совместно работают», — сказал Захарченко порталу «Украина.ру».

    Ранее Захарченко заявлял, что Луганская и Донецкая народные республики не готовы объединиться из-за минских договоренностей. Он подчеркнул, что документ подписывали лидеры двух государств — ЛНР и ДНР, их объединение будет означать изменение минского формата, на что Донецк и Луганск пойти не готовы.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #днр #захарченко #лнр
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