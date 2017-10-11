Выяснилась причина сбоя в работе Калужско-Рижской линии метро Москвы

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Москва, 11 октября. Сбой в движении поездов произошел на южном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

Как передает издание «РИАМО», причиной инцидента стал посторонний предмет на путях.

«Увеличение интервалов на южном участке было связано с посторонним предметом на пути. Движение вводится в график», — отметили представители метро.

По данным телеканала «360», пассажирам приходилось ждать прибытия поездов по 10 минут.

13:19 Калужско-Рижская л. Увеличение интервалов на южном участке было связано с посторонним предметом на пути. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) October 11, 2017

Напомним, в конце сентября произошли сбои в движении поездов на Арбатско-Покровской и Люблинской линиях метрополитена Москвы.