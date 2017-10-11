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Общество
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Происшествия
Выяснилась причина сбоя в работе Калужско-Рижской линии метро Москвы
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    Выяснилась причина сбоя в работе Калужско-Рижской линии метро Москвы

    14:23  11 Октября 2017
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    Выяснилась причина сбоя в работе Калужско-Рижской линии метро Москвы

    Москва, 11 октября. Сбой в движении поездов произошел на южном участке Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

    Как передает издание «РИАМО», причиной инцидента стал посторонний предмет на путях.

    «Увеличение интервалов на южном участке было связано с посторонним предметом на пути. Движение вводится в график», — отметили представители метро.

    По данным телеканала «360», пассажирам приходилось ждать прибытия поездов по 10 минут.

    Напомним, в конце сентября произошли сбои в движении поездов на Арбатско-Покровской и Люблинской линиях метрополитена Москвы.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #метро
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