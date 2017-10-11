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Общество
Известную актрису задержали в Москве
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    Известную актрису задержали в Москве

    14:30  11 Октября 2017
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    Известную актрису задержали в Москве

    Москва, 11 октября. Российская и белорусская актриса театра и кино Анна Казючиц задержана полицией Москвы. В отношении звезды триллера «Юленька» возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает РЕН ТВ, знаменитость управляла автомобилем без прав.

    При этом Казючиц отказалась пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении актрисы оставлен административный протокол. Теперь ей грозит лишение прав со сроком от 1 до 6 месяцев, либо штраф в размере до 30 тысяч рублей, передает интернет-издание «Дни.Ру».

    В интервью Федеральному агентству новостей Казючиц подтвердила, что была задержана за рулем без прав.

    «Да, это было позавчера, — прокомментировала актриса ФАН. — Я была не права. Я стараюсь быть законопослушной гражданкой, но не всегда получается из-за стечения обстоятельств».

    Напомним, ранее в Махачкале был задержан не уступивший дорогу кортежу главы МВД Дагестана и создавший ряд аварийных ситуаций нарушитель на автомобиле BMW.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #полиция
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