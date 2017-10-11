Известную актрису задержали в Москве

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Москва, 11 октября. Российская и белорусская актриса театра и кино Анна Казючиц задержана полицией Москвы. В отношении звезды триллера «Юленька» возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РЕН ТВ, знаменитость управляла автомобилем без прав.

При этом Казючиц отказалась пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении актрисы оставлен административный протокол. Теперь ей грозит лишение прав со сроком от 1 до 6 месяцев, либо штраф в размере до 30 тысяч рублей, передает интернет-издание «Дни.Ру».

В интервью Федеральному агентству новостей Казючиц подтвердила, что была задержана за рулем без прав.

«Да, это было позавчера, — прокомментировала актриса ФАН. — Я была не права. Я стараюсь быть законопослушной гражданкой, но не всегда получается из-за стечения обстоятельств».

Напомним, ранее в Махачкале был задержан не уступивший дорогу кортежу главы МВД Дагестана и создавший ряд аварийных ситуаций нарушитель на автомобиле BMW.