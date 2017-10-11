Мажут печенюшки и идут в атаку: волонтер о том, как арахисовое масло от Госдепа «работает» на ВСУ в Донбассе

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Киев, 11 октября. Волонтер ВСУ Юрий Мысягин поделился в соцсетях радостью по поводу получения посылки от Госдепа США.

«Посылка тяжелая пришла от друзей из Госдепа США для пацанов на передовой», - написал Мысягин в Facebook.

Согласно прикрепленной фотографии, США поддерживает армию Украины арахисовой пастой, виноградным желе и клубничным джемом.

Из поста волонтера следует, что ВСУ продвигаются в Донбассе, несмотря на то, что это запрещено минскими соглашениями.

«Судя по тому, что на Светлодарской дуге за последние два года мы хорошо продвинулись вперед, то оно [арахисовое масло – ред.] работает».

Ранее тот же Мысягин рассказал, что батальону «Айдар», который воюет на Светлодарской дуге, в районе поселка Новолуганское, выданы ложки российского производства. По мнению бойцов «Айдара», украинские фирмы, которые снабжают армию, ввозят одноразовую посуду из России, а потом меняют маркировку на «Сделано в Украине», после чего отправляют мешки в воинские части.