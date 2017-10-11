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Новости Сирии
У США сдают нервы: Клинцевич прокомментировал возможный срыв мирного соглашения в Сирии
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    У США сдают нервы: Клинцевич прокомментировал возможный срыв мирного соглашения в Сирии

    14:18  11 Октября 2017
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    У США сдают нервы: Клинцевич прокомментировал возможный срыв мирного соглашения в Сирии

    Москва, 11 октября. Оборонное ведомство России допускает, что мирное соглашение в южной зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике будет сорвано после перемещения в ту зону 600 боевиков при благоволении Вашингтона. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

    По словам первого зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, впервые на Ближнем Востоке у США дела идут далеко не так, как было задумано, поэтому «у них начинают сдавать нервы». Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

    У США сдают нервы: Клинцевич прокомментировал возможный срыв мирного соглашения в Сирии

    Он также считает, что Вашингтон и вовсе перестал даже маскировать свои действия, добавив, что США будут всеми силами стараться не допустить поражения «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) в Сирии. 

    У США сдают нервы: Клинцевич прокомментировал возможный срыв мирного соглашения в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #иг #игил #клинцевич #вашингтон
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