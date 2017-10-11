Порошенко в ПАСЕ обвинил Россию в нарушении минских договоренностей

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Страсбург, 11 октября. Спустя три года Украина не смогла приблизиться к перспективе прекращения войны в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Три года назад я так же выступал перед ассамблеей. Сегодня я хотел бы сказать, что агрессия закончилась, что Украина вернулась к мирной жизни. Но, к сожалению, даже спустя три года мы этого не достигли, и все прекрасно знают, почему», — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко в очередной раз обвинил Россию в нарушении минских соглашений, а также выразил мнение, что за последние три года «значительно укрепилась европейская коалиция против России и выросла поддержка Украины со стороны мирового сообщества». Президент Украины подчеркнул, что Киев рассчитывает на продолжение поддержки и помощи со стороны ПАСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не может в одностороннем порядке исполнять минские соглашения, а также не должна делать это вместо Киева. Глава государства отметил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений, однако власти Украины делают все, чтобы ситуация в Донбассе оставалась прежней.